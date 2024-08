Evandro diz que Sarto faz 'espetáculo deprimente' por ato na Assembleia para pedir vídeo de CPI

José Sarto (PDT) e Evandro Leitão (PT) realizaram atos de campanha nesta manhã Crédito: Ludmyla Barros/O POVO

Candidato do PT em Fortaleza, o deputado Evandro Leitão reagiu após evento do prefeito José Sarto (PDT) organizado na manhã desta sexta-feira, 16 na Assembleia Legislativa (Alece). No ato, o pedetista cobrou a divulgação de vídeo da sessão que tratou sobre a proposta de CPI do Narcotráfico. Sarto acusa Evandro de não divulgar a filmagem e chama-o constantemente de "covarde." Em retorno, Evandro avaliou o ato como "espetáculo deprimente" e levantou o fato de ter acontecido no primeiro dia da campanha eleitoral. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O petista sugere ainda que o prefeito "usou" os secretários e servidores que estão de ponto facultativo por conta do feriado de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, celebrado no dia 15 de agosto. Confira resposta de Evandro:

"Sarto desvirtua fatos de 2018, quando tentavam criar uma CPI de forma oportunista para servir de palanque na eleição. Além disso, de forma covarde, omite que era deputado à época e que retirou sua assinatura dessa proposta de CPI. Por quê esconder isso, Sarto?", disse ainda. E seguiu: "Continue fazendo suas piadas e contando mentiras na internet. Não entrarei nessas baixarias. Enquanto isso, eu conversava com a população do Pirambu, no nosso primeiro lindo ato de campanha. Em cada esquina, escutei as pessoas lamentarem terem sido abandonadas pelo Prefeito". Eleições 2024: Sarto faz evento na Assembleia O prefeito começou o dia na Barra do Ceará. O ponto de encontro foi o colégio Liceu do Vila Velha e a caminhada seguiu pela orla do Vila do Mar. No trajeto, o gestor comentou das obras e destacou, diversas vezes, que escolheu o local para iniciar a campanha, por ter sido criado ali.