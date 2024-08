Wagner rechaça 'populismo baixo' e se diz feliz por candidatos priorizarem segurança pública

Início da campanha eleitoral de Capitão Wagner (União Brasil) Crédito: Thays Maria Salles/O POVO

Disputando a Prefeitura de Fortaleza pela terceira vez, Capitão Wagner (União Brasil) rechaçou candidaturas "sem propostas executáveis" e manifestou "felicidade" por todos os concorrentes colocarem a segurança pública como prioridade. "Acima de tudo, estou muito feliz com os candidatos a prefeito, pela primeira vez, de todas as eleições que eu disputei, assumindo a pauta da segurança pública. Desde 2016 eu dizia: 'a Prefeitura pode e deve fazer algo pela segurança pública’.", disse Wagner durante entrevista coletiva na inauguração do Comitê Central da campanha dele, localizado na Av. João Pessoa, em Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Questionado sobre o diferencial para esta corrida eleitoral, ele pontuou ter um time diverso que conseguiu elaborar um plano de governo mais consistente. "Cabeças pensantes que nos ajudaram a construir um plano, antes de qualquer coisa, executável. Está na hora de os candidatos apresentarem propostas que possam ser executadas. Está na hora de acabar com o populismo baixo", expressou.



Wagner usou como exemplo para esse adjetivo o apoio público do governador Elmano de Freitas (PT) ao projeto de "Bíblia nas Escolas". "Quando o governador vai para um evento e faz um anúncio, em vez de aprovar um projeto de lei, pega apenas um projeto de indicação, que não é nada mais que um requerimento, e diz que vai implementar, está me parecendo que há algo pensando em campanha e depois da campanha vai ter uma desculpa pra não, de fato, fazer o que a esquerda toda discorda", disse, acrescentando que a situação era, "no mínimo, brincar com a inteligência dos cristãos de Fortaleza.

Quanto ao candidato apoiado por Elmano, o deputado estadual Evandro Leitão (PT), Wagner classificou o incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) como "irresponsabilidade". "Em 2012, o Corpo de Bombeiros deu um laudo dizendo o que a Assembleia precisava fazer para evitar aquele incêndio. Infelizmente, até hoje essas medidas não foram adotadas", afirmou Wagner, questionando ainda os valores destinados para a reforma.

Ele também foi perguntando sobre o candidato André Fernandes (PL) considerá-lo "oportunista", ao que ele respondeu: "André voltou em mim e dizia que eu era o melhor candidato a prefeito em 2020. Votou em mim em 2022 e dizia que eu era o melhor candidato a governador. Então, ele é que tem que explicar porque que agora eu não presto, porque agora eu não sirvo, mas tenho respeito e um carinho muito grande pelo André".