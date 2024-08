Conheça os planos de governo dos candidatos a prefeito de Fortaleza

André Fernandes (PL), Capitão Wagner (União), Chico Malta (PCB), Eduardo Girão (Novo), Evandro Leitão (PT), George Lima (Solidariedade), José Sarto (PDT), Técio Nunes (Psol) e Zé Batista (PSTU) são candidatos em Fortaleza Crédito: Montagem/O POVO

Foi dada a largada na campanha eleitoral de Fortaleza em 2024. Candidatos podem ir às ruas, pedir votos e promover atos de propaganda e campanha pelos próximos 45 dias, a contar desta sexta-feira, 16. Apesar disso, os respectivos planos de governo dos candidatos a prefeito de Fortaleza estão disponíveis na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) há mais tempo. Neste ano, nove postulantes se colocaram na disputa e apresentaram seus planos de gestão. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nos planos, os candidatos descrevem projetos de cidade e propostas para alcançar suas respectivas metas de governo. É um ponto de partida para o eleitorado conhecer o que pensam, o que querem e o que farão os postulantes ao cargo de prefeito para atingir seus objetivos.

PLANOS DE GOVERNO

André Fernandes (PL)

Divide o plano em três eixos programáticos que envolvem: desenvolvimento social (saúde/educação/segurança e outros); desenvolvimento urbano e ambiental (mobilidade e saneamento); e desenvolvimento econômico (incentivos econômicos e tecnológicos). O documento não detalha propostas, pois argumenta que será um plano participativo construído com a população durante o período eleitoral. Reforma administrativa - Planeja uma reforma para “enxugar a máquina”, reduzindo de 49 para 27 “grandes estruturas administradas pela prefeitura”. Na conta estão secretarias, órgãos de administração direta e indireta e secretarias regionais. A justificativa envolve, além da redução de gastos do dinheiro do contribuinte, argumento de se aumentar a eficiência pública e a transparência com o cidadão.

Capitão Wagner (União) No seu plano de governo traz extensa lista de propostas, com 72 proposições elencadas em mais de 100 páginas de plano de gestão. Segundo o candidato, os princípios que norteiam o plano são: cuidado com as pessoas; uma cidade socialmente integrada e harmônica; sustentabilidade social, ambiental e econômica; parceria com a iniciativa privada para potencializar oportunidades; Gestão eficiente, ética e transparente; dentre outros; Entre as propostas, estão: implantação do Hospital do Idoso, equipamento destinado ao tratamento de pessoas idosas na Capital; a criação de um passe livre total para estudantes, que inclui transporte gratuito aos finais de semana e feriados, sem limites de utilização diária; Fim da taxa do lixo e promoção de políticas de educação ambiental e outras ações; Armar a Guarda Municipal; Estender o horário de funcionamento de determinados postos de saúde e creches até às 22h; dentre outras propostas elencadas no documento.

Chico Malta (PCB) Não consta, no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um documento do plano de governo estabelecido pela candidatura do PCB. Entretanto, em entrevista recente ao O POVO, Malta definiu o projeto do partido como “classista, ideológico e com propostas para a classe trabalhadora, pobres e periferias”. Além disso, defendeu a redistribuição de riquezas e propostas de mobilidade urbana para trabalhadores, desempregados e estudantes, reforçando que mobilidade é direito de todos. Eduardo Girão (Novo)

Assumiu compromissos de gestão prometendo enxugar a máquina pública, com redução pela metade do número de secretarias. Além disso, destaca a pauta da segurança com estratégia de alta tecnologia e inteligência, com propostas de aquisição de helicóptero pela Prefeitura e de um programa de ronda ostensiva com drones para auxiliar a atuação da Guarda Municipal. Outras propostas envolvem a criação de um cemitério de Pets na Capital e a implementação de escolas cívico-militares e outras ações na educação. Pautas de costume e a “defesa da família, da vida, da ética e liberdade” também têm destaque no plano de governo, além da ideia de promover parcerias com igrejas, Organizações Não Governamentais (ONGs) e setor privado.

Evandro Leitão (PT)

O candidato elenca uma série de objetivos nos quais distribui suas propostas para a Cidade, prometendo investir esforços na contribuição do poder público municipal para garantir entre outras coisas: Redução da desigualdade social e territorial; garantia de segurança viária, mobilidade e acessibilidade; acolhimento nos serviços municipais; convivência ambiental sustentável; melhorias nas condições de emprego e renda; valorização e preservação do patrimônio cultural e requalificação do centro urbano. Um dos projetos trata da criação do Programa Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome; um alinhamento a programas federal e estadual nesta seara; ampliação de escolas em tempo integral e do passe livre estudantil para os finais de semana; descentralização da atuação da Guarda Municipal, ampliação de atendimentos de saúde em diversas frentes; implementação de fóruns territoriais e outras proposições. George Lima (Solidariedade)