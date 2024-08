Carreatas e caminhadas: agenda do primeiro dia dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza

Esta sexta-feira, 16, marca o primeiro dia da propaganda eleitoral. A partir da data, os candidatos podem ir às ruas e realizar eventos promovendo suas campanhas. Os oito nomes que vão disputar a prefeitura de Fortaleza vão ocupar o dia com diversos eventos deste carreatas à caminhada com apoiadores por bairros da Capital.

As campanhas se pulverizaram e vão ocupar diversas regiões da cidade. O prefeito José Sarto (PDT) terá seu primeiro ato de campanha na Barra do Ceará, e segundo a organização do evento, celebra as “realizações do prefeito, onde o candidato viveu a infância e a juventude”. O prefeito vem lembrando, em diversas falas recentes, ser “cria da Barra do Ceará”.

Além de um almoço no Mercado Central, o prefeito vai participar de carreata que irá percorrer bairros como Bom Jardim, Siqueira, Granja Lisboa e Granja Portugal. Ele participa ainda da inauguração do comitê do vereador Didi Mangueira (PDT), seu vice-líder na Câmara Municipal.