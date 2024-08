Aracati: Zé Airton cita troca de apoio do PT com Bismarck e prefeito projeta apoio de petistas

Deputado federal José Airton Cirilo (PT) e prefeito de Aracati, Bismarck Maia (Podemos) são antigos opositores no município de Aracati Crédito: SAMUEL SETUBAL/FÁBIO LIMA/O POVO

E seguiu: “Acho eu, estou vendo isso agora, estou vendo no dia a dia, não falo das lideranças maiores (como) a vice-prefeita, o deputado federal, eles estão se manifestando e ficaram do outro lado, mas eu não vejo isso na base, no povo”. Mesmo com a possibilidade de membros do PT no município poderem ter a “opção” de escolha de qual chapa apoiar, foi preciso que a sigla, em nível estadual, aprovasse a neutralidade, o que retirou o apoio à chapa de Caetano Neto (Republicanos). A decisão da sigla, conforme Zé Airton, veio na expectativa de uma troca de apoio, com preocupações em Fortaleza, onde o PT tem Evandro Leitão como prioridade. “O PT estadual, assim como o nacional, analisa do ponto de vista estratégico geopolítico os interesses do partido e houve uma solicitação muito forte do Podemos inclusive condicionando o apoio ao Evandro aqui à neutralidade lá em Aracati”, afirmou na sexta-feira, 2, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve no Ceará.