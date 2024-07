PT estadual intervém em Aracati, desfaz aliança com Republicanos, e decide não apoiar ninguém

O PT ocupa a vice de Bismarck, com Denise Menezes. O prefeito comanda o Podemos no Ceará. Os filhos, o deputado federal Eduardo Bismarck e o deputado estadual Guilherme Bismarck, suplente em exercício, integram a parcela do PDT que rompeu com o comando do partido para apoiar o governador Elmano de Freitas (PT). O grupo compõe a base aliada do governo do PT no Estado em dois partidos.

"Nessa composição de interesses do jogo do PT nos mais diferentes municípios, tratando caso a caso, fomos verificando aquilo que era estratégico, que era importante para os interesses do governo, do PT e dos aliados", afirmou o deputado estadual De Assis Diniz (PT), líder do bloco PT, PCdoB, PSDB, Cidadania e PSD na Assembleia Legislativa, com assento na executiva estadual.

"Essa resolução é para atender aos interesses da base do governo", disse sobre a decisão que redefine a decisão do PT em Aracati.