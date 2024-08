Lula diz que "nunca participou do evento" como o de Fortaleza: "Já me reuni com reis e príncipes"

O discurso do presidente Lula (PT), em evento em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira, 2, foi marcado por choro, declarações empolgadas e momentos nos quais o presidente relembrou a própria trajetória com a educação. Em determinado momento, Lula chegou a dizer que “nunca havia participado” de um evento como aquele, mesmo tendo se reunido com “reis, príncipes e princesas.”

“Eu já visitei o mundo inteiro, já me reuni com muita gente no mundo, com os mais importantes presidentes. Já dormi em palácio, já me reuni com rainha, com princesa, com príncipe. Nunca eu participei de um ato com tanta gente alegre, bonita e esperançosa como estão participando hoje. É uma fotografia que vai ficar sempre na minha cabeça”, disse Lula.

O presidente cumpre duas agendas em Fortaleza do dia de hoje. Na RMF, assinou a instituição do marco legal do Hidrogênio Verde e investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina.