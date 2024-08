Em meio a impasse entre PDT e PT, Sarto diz que "nem sabia" que Lula vinha ao Ceará

Em declarações recentes, o prefeito tem apontado não fazer muita "questão" do apoio político do presidente

Perguntado se foi convidado ou iria comparecer em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Ceará nesta sexta-feira, 2, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), foi sucinto e disse que “não estava nem sabendo” que o chefe do Executivo iria cumprir agenda no Estado. Na data, Lula participa de duas agendas institucionais .

Em declarações recentes, Sarto tem apontado não fazer muita “questão” do apoio político do presidente. Dois dias antes de sua convenção, Sarto comentou com O POVO que o Lula “ia perder de novo”, em menção às vitórias que o PDT teve em cima de candidaturas do PT nas últimas três eleições. Embora oposição no âmbito municipal, PDT e PT eram aliados no campo estadual.

O dirigente pedetista disse esperar que Lula não se envolvesse na campanha já que o PDT faz parte da base do Governo em nível federal. "Pedimos essa demonstração de consideração e respeito", disse em julho o deputado à coluna Vertical, do O POVO .

No sábado, 3, Lula participará da convenção que confirmará a candidatura de Evandro Leitão (PT) ao Paço Municipal. A presença do presidente em Fortaleza em um palanque petista antes mesmo da campanha começar, embora ainda não estivesse confirmada, já fora alvo de críticas do presidente nacional do PDT, André Figueiredo .

No dia que foi confirmado como candidato à reeleição, no domingo, 28, o prefeito voltou a fazer declarações nesse sentido. De acordo com o gestor, a disputa na Capital é concorrida e o apoio de Lula não é determinante.

"Com toda humildade, o Lula é freguês aqui em Fortaleza. "É só revisitar as três últimas eleições. Lula, semideus do Olimpo, na primeira eleição do Roberto (Cláudio, em 2012) veio e perdeu, na reeleição veio e perdeu (em 2016), na minha eleição apoiou e perdeu (2020). Bem-vindo, mas vai perder de novo".

O presidente inicia as atividades oficiais, a partir das 12 horas, na cerimônia de sanção dos projetos conectados à transição energética, com a instituição do marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, à criação de um Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e a investimentos para conclusão da ferrovia Transnordestina.

Depois, o presidente Lula participa do anúncio da ampliação do programa Pé-de-Meia. A iniciativa é um incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes matriculados no Ensino Médio público que são beneficiários do Bolsa Família.

Esta será a quarta visita de Lula ao Estado. O presidente esteve em junho no Estado, quando anunciou investimentos em educação e saúde em evento no Palácio da Abolição e entregou 416 unidades habitacionais do Residencial Cidade Jardim III, em Fortaleza. Sarto compareceu ao evento.

A primeira ocorreu em janeiro, quando o presidente inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza. O prefeito não compareceu e alegou estar em outro compromisso. A segunda não foi em Fortaleza, e sim, em Iguatu, na Região Centro-sul cearense, quando assinou em abril ordem de serviço do Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica e visitou obras da Transnordestina.