Aracati: José Airton reafirma apoio do PT à oposição e Bismarck critica: "Se entregou à direita"

Deputado federal José Airton Cirilo (PT) e prefeito de Aracati, Bismarck Maia (Podemos) são antigos opositores na cidade Crédito: SAMUEL SETUBAL/FÁBIO LIMA/O POVO

O posicionamento do PT na campanha eleitoral de Aracati tem gerado declarações e trocas de críticas entre dois líderes políticos da cidade distante 147,13 km de Fortaleza. Enquanto o deputado federal aracatiense José Airton Cirilo (PT-CE) reforçou "unidade" do PT municipal e, segundo ele, do diretório estadual em apoio à oposição, o atual prefeito Bismarck Maia (Podemos) criticou a escolha, alegando que o partido se entregou à "tradicional direita", que "jogou o Aracati no fundo do poço". Ambos influentes em Aracati, Airton e Bismarck são fortes adversários políticos, mas hoje apoiam a gestão estadual do governador Elmano de Freitas (PT).

Airton reforçou a escolha do PT municipal de retirar a pré-candidatura da vice-prefeita Denise Menezes e apoiar o ex-vereador Caetano Neto (Republicanos). Segundo o parlamentar, no âmbito estadual, a tendência de apoio deve se repetir, firmando a parceria petista à chapa opositora ao prefeito Bismarck. Oficialmente, o PT Ceará ainda não homologou apoio. “Temos unidade tanto do PT municipal de Aracati, que já decidiu apoiar o Caetano Neto, e temos o apoio do PT estadual e também como membro da direção nacional do partido, pois sou do diretório nacional e da Executiva Nacional”, disse o deputado federal ao O POVO. Em resposta, Bismarck elencou Airton como “membro tradicional do PT”, que “conhece o partido e quem quer apoiar”, relembrando a parceria com os petistas nas duas ocasiões em que governou Aracati, o que teria ocorrido sem o apoio do deputado.

“De minha parte, que busquei sempre a união com o glorioso e tradicional PT, nos dois mandatos tive a vice-prefeita do partido por nossa escolha, contra vontade dele próprio, do deputado”, afirmou o gestor também ao O POVO. O prefeito seguiu, dizendo “lamentar” uma entrega da esquerda, “sob comando” de Airton, ao grupo político opositor, criticando gestões anteriores, nas quais esta “tradicional direita” teria prejudicado a cidade. “Lamento que a parcela da esquerda aracatiense sob seu comando (de José Airton), se entregue 'sem causa política’ à tradicional direita de Aracati que há poucos anos atrás jogou o Aracati no fundo do poço, cheio de incompetência e imoralidades administrativas. Quero homenagear os amigos do tradicional PT que não coadunam com essa decisão”, criticou o prefeito. O pré-candidato opositor, Caetano Neto, vem de uma família de políticos e é neto do ex-prefeito do município, Expedito Ferreira, eleito em 2004 e reeleito em 2008. Ele já foi filiado ao União Brasil, adversário do PT no Ceará, e também recebia apoio de Capitão Wagner (União Brasil), opositor do governismo estadual e federal. Já Bismarck está no segundo mandato e deve indicar um nome para sucedê-lo. Em maio, o PT de Aracati anunciou publicamente o apoio à oposição, citando “modelo patrimonialista de uma oligarquia familiar”, e defendendo fazer parte de uma frente ampla. O prefeito devolveu as críticas. Questionado, o PT Ceará informou que o apoio em Aracati não está firmado oficialmente, já que teriam sido homologados apenas os municípios com menos de 50 mil eleitores até o momento. Aracati conta com 75.113 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE. Assim, a homologação deverá ficar para “a semana que vem”, segundo o diretório estadual da sigla.