Aracati: Bismarck lança chapa formada por mulheres e diz que Cid, Camilo e Elmano apoiarão gestão

Eduardo Bismarck, Roberta Cardoso, Bismarck Maia, Ana Mello e Guilherme Bismarck em anúncio do pré-candidatura apoiada por prefeito de Aracati Crédito: Reprodução/Instagram/Eduardo Bismarck

E prosseguiu: "Elas não são, repito, preguiçosas, são trabalhadoras, têm experiência, porque é fundamental para o Aracati não ter nenhum gestor que não tenha experiência, porque nós tivemos exemplo já de falta de experiência, pode ser bonzinho pra cá, bonzinho pra lá, mas sem experiência, sem competência, sem trabalho, sem compromisso com o povo, ninguém chega lá”. Antes de encerrar a transmissão, o prefeito Bismarck afirmou que o grupo estará ao lado do senador Cid Gomes (PSB); do ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Segundo o gestor, "eles vão continuar a ajudar essas duas mulheres nessa próxima gestão" de Aracati. Apesar do comentário e de atualmente ser alinhado ao governo estadual, o grupo de Bismarck encara uma postulação apoiada pelo PT municipal. Em Aracati, o diretório decidiu em maio retirar a pré-candidatura da vice-prefeita Denise Menezes, rompida com o gestor, e apoiar o ex-vereador Caetano Neto (Republicanos), que vem de uma família de políticos e é neto do ex-prefeito do município, Expedito Ferreira, eleito em 2004 e reeleito em 2008.

Caetano já foi filiado ao União Brasil, adversário do PT no Ceará, e também recebia apoio de Capitão Wagner (União Brasil), opositor do governismo estadual e federal. Imbróglio com o diretório municipal do PT O posicionamento do PT na campanha eleitoral de Aracati tem gerado declarações e trocas de críticas entre dois líderes políticos da cidade distante 147,13 km de Fortaleza. Enquanto o deputado federal aracatiense José Airton Cirilo (PT-CE) reforçou “unidade” do PT municipal e, segundo ele, do diretório estadual em apoio à oposição, o atual prefeito Bismarck Maia (Podemos) criticou a escolha, alegando que o partido se entregou à “tradicional direita”, que “jogou o Aracati no fundo do poço”. Ambos influentes em Aracati, Airton e Bismarck são fortes adversários políticos, mas hoje apoiam a gestão estadual de Elmano. Para o primeiro, no âmbito estadual, a tendência de apoio deve se repetir, firmando a parceria petista à chapa opositora ao prefeito Bismarck. Oficialmente, o PT Ceará ainda não homologou apoio. Questionado pelo O POVO na sexta-feira, 12, o PT Ceará informou que o apoio em Aracati não está firmado oficialmente, já que teriam sido homologados apenas os municípios com menos de 50 mil eleitores até o momento. Aracati conta com 75.113 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE. Desta forma, a homologação deverá ocorrer nesta semana, segundo o diretório estadual da sigla. Como foi a escolha de Bismarck em Aracati? Aracati tinha outros quatro nomes postulando pela cabeça de chapa apoiada pelo prefeito Bismarck: Felipe Costa Lima, Xavier Maia, Sérgio Ricardo e Marcelo Porto. Contudo, ao O POVO, o prefeito havia antecipado que a vaga seria ocupada por uma mulher. A informação foi dada em entrevista no sábado, 14, durante evento do Podemos, em Fortaleza, partido que tem Bismarck como presidente estadual.