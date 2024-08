PL retira candidatura em Sobral para apoiar Oscar Rodrigues: 'derrotar a oligarquia'

Oposição quer tirar grupo dos irmãos Ferreira Gomes do comando do Executivo de Sobral

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, anunciou que o partido retirou a candidatura própria em Sobral, no Norte do Ceará, para apoiar a chapa do União Brasil, que tem o deputado estadual Oscar Rodrigues como candidato a prefeito.

"E, neste momento, retirar a candidatura própria do PL para se unir e derrotar a oligarquia", iniciou Carmelo durante a convenção partidária que oficializou Rodrigues neste domingo, 4.