Equilibrando-se entre Cid e Ciro na briga dos Ferreira Gomes, Mauro Filho vira vice-líder de Lula

"Agradeço ao presidente Lula que me confiou a missão de ser vice-líder do Governo na Câmara Federal. Continuarei colaborando com a pauta econômica, a exemplo da reforma tributária, visando o equilíbrio fiscal das contas públicas com o desenvolvimento do nosso país", disse Mauro nas redes sociais.

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT) passou a integrar a vice-liderança do Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara dos Deputados em Brasília. Mauro é o único cearense entre os 20 vice-líderes. O Ceará também é representado pelo deputado José Guimarães (PT) como líder do governo Lula. Mauro foi indicado pela presença em pautas tributárias na Câmara dos Deputados.

Após o racha interno do PDT que culminou na ruptura política dos irmãos Ferreira Gomes e demandada de prefeitos e deputados (ainda em processo de saída) do partido, Mauro se manteve próximo tanto de Cid como de Ciro.

Mauro Filho é antigo aliado dos irmãos Ferreira Gomes, Cid (PSB), senador, e Ciro (PDT), ex-governador do Ceará. Ele foi secretário das Finanças da gestão de Ciro na Prefeitura de Fortaleza, secretário do Planejamento e secretário de Governo de Ciro na gestão estadual e secretário da Fazenda durante o governo Cid.

Ele esteve presente na eleição do partido que escolheu o senador como presidente do diretório do PDT no Ceará, sendo inclusive eleito tesoureiro-adjunto. A chapa foi destituída em queda de braço com André Figueiredo. Esteve também em outras reuniões de aliados de Cid. Além disso, integrou a comissão para negociar com partidos para os quais poderiam migrar.

Mais recentemente, ele esteve juntamente de Ciro Gomes no evento da entrega da Medalha Iracema, honraria concedida pela Prefeitura de Fortaleza. Mauro e o ex-governador sentaram próximos e conversaram na ocasião.

O deputado federal mantém contato direto inclusive com o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), aliado de Ciro e rompido com o Cid. Sarto inclusive disse que a interlocução com o governo federal se dá por meio do ministro Carlos Lupi, André Figueiredo e Mauro Filho.

No Ceará o PDT faz oposição ao governo do PT, do governador Elmano de Freitas (PT). Já em nível nacional é base, apesar de Ciro Gomes ser crítico ferrenho do presidente Lula. O partido ocupa o Ministério da Previdência Social, sob o comando de Carlos Lupi.