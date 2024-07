André sobre Carmelo no mesmo palanque com o Ciro: "Deve perguntar a ele"

André Fernandes (PL) em almoço político na Associação de Jovens Empresários (AJE) Crédito: Divulgação/João Pedro Mendonça

Pré-candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes foi questionado nesta quinta-feira, 25, se o incomoda que quadros de seu partido estejam no mesmo palanque com lideranças de outras siglas contra o PT. O deputado federal desconversou e afirmou que está com o foco na capital cearense. O POVO indagou ao deputado federal sobre o fato do presidente estadual do partido, o deputado estadual Carmelo Neto, estar ao lado de Ciro Gomes (PDT) contra adversários políticos em comum. "Acho que isso deve perguntar a ele", despistou Fernandes. O bolsonarista participou de almoço político no Náutico Atlético Cearense com a Associação de Jovens Empresários (AJE). Além dele já estiveram em encontro com o grupo Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e Eduardo Girão (Novo). O prefeito José Sarto (PDT) finalizará os encontros com os empresários.