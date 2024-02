Grupo de Roberto Pessoa quer apoio do PT em Maracanaú: 'Nossa diferença é com os Ferreira Gomes'

"O PT sempre nos apoiou e faz parte do nosso governo. Sempre fomos apoiadores do Lula, nosso partido (à época o PL) tinha o vice-presidente José de Alencar, votamos no Elmano (em 2012) para prefeito de Fortaleza", ressaltou a parlamentar. E disse: "Nossa diferença politica é com os Ferreira Gomes e não com o PT."

Em contrapartida às pretensões de Baima e Julinho, Fernanda ressalta que o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas compõe a gestão de Roberto, com a secretaria da Juventude, ocupada por Nailton Marques (PT). Em Brasília, Fernanda tem atuação governista.

A deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) disse ao O POVO que o grupo do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União Brasil), pai dela, aguarda o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) na campanha à reeleição neste ano. O PT tem duas pré-candidaturas no Município: a de Daniel Baima (PT) e a do deputado estadual Júlio César Filho (PT).

Conforme Fernanda, o mais importante para o governo Lula é construir uma base no Congresso Nacional. "Os governadores do PT todos têm compromisso com o governo Lula. Não é interessante 'desagradar' uma deputada da base", complementou.

Em maio de 2023, o ex-chefe de gabinete da deputada federal Fernanda Pessoa, Narcélio Moreira Albuquerque, tomou posse como diretor administrativo do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), cargo de segundo escalão do governo Lula (PT).



A disputa entre Daniel Baima e Julinho

Em 2020, Julinho foi candidato a prefeito do Município usando como nome de urna "Julinho líder do Camilo". Na época, ele ocupava a liderança do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia Legislativa. Ex-vereador de Maracanaú, Daniel Baima quer ser candidato de oposição à gestão Roberto, assim foi como Julinho quatro anos antes. Os dois se reuniram com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), em novembro de 2023.

Evandro é pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT, ao lado de Artur Bruno, assessor especial de assuntos municipais da Casa Civil do Ceará; Guilherme Sampaio, vereador licenciado e deputado estadual em exercício; Larissa Gaspar, deputada estadual; e Luizianne Lins, deputada federal.



Ao O POVO, Baima afirmou que o encontro com Leitão propiciou a reflexão sobre como Maracanaú e Fortaleza dialogarão na campanha e no cotidiano das futuras gestões. Leitão teria dito, conforme Baima relatou, que poderia haver entendimento entre os dois petistas, ao que Baima rebateu: "Julinho teria que abrir".

"Existe uma disputa interna entre eu e o Julinho. No passado, a gente concordou com a vinda dele para o partido (PT), eu concordei. Ele está cuidando muito do mandato dele e eu tenho uma vida dinâmica na cidade. Com certeza vai ter disputa interna", acrescentou Baima.