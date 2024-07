Veto de Carmelo afeta aliança do PT com PL em mais dois municípios do Ceará

O veto do presidente do PL Ceará , Carmelo Neto , a qualquer alianças do PT com o PL afeta o cenário eleitoral dos municípios de Alto Santo e Aratuba , respectivamente, distantes 250,14 km e 124,15 km de Fortaleza. Nos dois casos, as coalizões que visam reeleger os atuais prefeitos contêm alianças entre os dois partidos. O primeiro município que sofreu os efeitos de decisão foi Ipueiras .

Nesta terça-feira, 23, o PL de Alto Santo anunciou que não oficializará aliança com o PT no município, na coligação que visa reeleger o atual prefeito.

O anúncio veio por meio das redes sociais do presidente do PL municipal, Irmão Junior, via nota e vídeo. Em vídeo, Júnior é enfático e diz que “não houve e não haverá” coligação do PL com o PT no município.

No entanto, na nota, é dito que a coligação “não será oficializada”, com uma reafirmação de compromisso do PL à campanha de reeleição do atual prefeito.