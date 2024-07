Bolsonarismo tenta emplacar no Ceará com candidaturas na Região Metropolitana

O deputado federal André Fernandes, principal nome dessa ala bolsonarista no Estado, confirma que há um pensamento estratégico no grupo visando ganhar campo após 2024, mas que sua fé está nas eleições municipais deste ano com os três municípios da RMF.

Os três são aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e considerados bolsonaristas raíz. Com essas as candidaturas, a prioridade do partido é se estabelecer como força política nos três maiores municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em 2020, na última eleição municipal, o PL elegeu 13 prefeitos. No entanto, o momento da sigla era outro, ainda presidida no Estado por Acilon Gonçalves , prefeito de Eusébio . Hoje, apenas dois prefeitos seguem na sigla, sendo o próprio Acilon e Ednardo Filho , gestor de Miraíma , distante 184,35 km de Fortaleza.

O prefeito do Eusébio tem forte influência política na RMF, mas não carrega consigo a defesa do bolsonarismo, o que gerou mal-estar em certos momentos após a chegada da ala aliada do ex-presidente nas eleições de 2022.

Em 2023, após diversas desavenças, Acilon deixou o comando do PL e o deputado estadual Carmelo Neto, fortemente ligado a Bolsonaro, assumiu o posto, dando uma cara mais fiel ao ex-presidente para o partido no Estado.

Ao chegar no comando do partido, Carmelo elencou justamente a Região Metropolitana com as três maiores cidades como prioridade para as eleições de 2024.

Em municípios disputados e com forte peso político, como Juazeiro do Norte, 527,57 km de distância da capital cearense o Crato, 538,53 km de Fortaleza, ambos na região do Cariri, o PL não terá candidato próprio, mas apoiará nomes que estão no pleito como anti-PT e adversários da base do Governo Estadual.