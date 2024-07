Acilon Gonçalves, filiado ao PL, articula eleição de aliados em outros partidos; entenda

Prefeito elenca Fortaleza como a última das suas prioridades nas eleições de 2024. Posição no PL será "discutida" após as eleições deste ano

Acilon tem grande influência na Região Metropolitana de Fortaleza. Em 2020, estava na presidência do PL estadual e conseguiu eleger 13 prefeitos pela sigla. Apenas dois seguem no partido, número que inclui o próprio Acilon e o prefeito de Miraíma, Ednardo Filho .

As declarações foram dadas no último sábado, 27, durante convenção que oficializou candidatura do ex-prefeito José Arimatéia , o Dr. Júnior , como nome da situação em Eusébio. O município onde governa é a maior prioridade de Acilon em 2024, segundo ele mesmo. Júnior é antigo aliado do prefeito e concorre justamente pelo PRD.

Ação foi justificada em nome das “peculiaridades das eleições municipais”. “Eu sempre coloquei, em todos os recantos, que a eleição municipal é decidida no município, as particularidades são municipais, e dentro desta conjuntura municipal é que a maioria dos prefeitos ligados à gente disputará pelo PRD”, disse Acilon.

Segundo o gestor, a meta deste ano é eleger um bom número de prefeitos, mas não pelo PL, sigla que ele segue filiado, e sim pelo PRD - sigla surgida de uma fusão do Patriota com o PTB . “Ao final da eleição nós iremos eleger, entre 6 a 8 prefeitos no estado do Ceará [pela sigla]”, disse o prefeito ao O POVO, sem citar nomes.

Outros aliados, antes do PL, concorrem pelo PRD. Nomes incluem o próprio filho de Acilon, Bruno Gonçalves (PRD), prefeito de Aquiraz e candidato à reeleição. Caso similar ocorre em Itaitinga, onde concorre Marquinhos Tavares (PRD).

Além do PRD, políticos que seguem aliados de Acilon migraram para outras siglas. Presentes ao evento do PRD, em uma cidade cujo prefeito é do PL, os gestores de Beberibe, Michele Queiroz, e de Pindoretama, Dedé Soldado foram eleitos pelo Partido Liberal, mas hoje integram, respectivamente, o PP e o PSB.

Se as eleições para Prefeituras têm peculiaridades municipais, Acilon justificou a permanência dele no PL por ser de âmbito estadual e nacional. “Eu continuo no PL, porque a minha conjuntura no PL é em nível estadual e nacional. Ultrapassa os limites do município. Nos nossos municípios onde eu tenho o comando máximo, todos têm o PL na coligação", disse.

“Nós vamos ter com certeza uma discussão do futuro partidário após esta eleição”, acrescentou, no entanto.

Migração ocorre após divergências internas no PL

Essa migração de aliados ocorre após um cenário de divergências internas dentro do PL, que aumentaram com o ingresso do presidente Jair Bolsonaro (PL) na sigla, em 2021.

Acilon renunciou ao comando do PL Ceará em 2023. Ele alegou “dificuldades de relacionamento com pessoas do partido que não pertencem oficialmente à Executiva Nacional, tampouco à Executiva do Partido Liberal no estado do Ceará”.