PL quer dobrar representação no Legislativo em 2024 no Ceará

“A gente tem trabalhado muito isso, e nada melhor do que ter uma voz nas tribunas das câmaras defendendo o que a gente pensa”, avaliou o deputado, um dos painelistas do encontro.

Dirigente do PL-CE, o deputado estadual Carmelo Neto calculou que a Capital “vai ser com certeza uma das referências positivas que o partido vai ter em termos de candidaturas bem-sucedidas, principalmente em relação à vereança”.

Partido de Jair Bolsonaro, o PL realizou congresso de juventude em Fortaleza neste sábado, 25, de olho nas eleições de 2024. Com a participação virtual do ex-presidente, a legenda projetou ao menos dobrar a representação parlamentar no território cearense nas eleições de outubro.

Comandado pela presidente do PL Jovem e esposa de Carmelo, a pré-candidata a vereadora Bella Carmelo, o evento serviu ainda para turbinar o nome do deputado federal André Fernandes, representante da agremiação na briga pela sucessão do prefeito José Sarto (PDT).



Ao lado de deputados do PL de outros estados, tal como o estadual Bruno Engler, de Minas Gerais, Fernandes e Carmelo se dirigiram aos pretendentes do partido a uma cadeira no Legislativo para incentivá-los a concorrer, defendendo os valores do bolsonarismo.



Remotamente, a agenda em Fortaleza contou também com a participação dos deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO) e Nikolas Ferreira (PL-MG), que entraram ao vivo durante a parte da tarde. Bolsonaro, contudo, já havia gravado sua mensagem, destinada mais a estimular novas candidaturas.