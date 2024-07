Em aliança contra o PT no Ceará, PL se une ao PSB em três municípios

O presidente estadual do partido bolsonarista reiterou ter o PT como principal adversário e terá outra sigla de esquerda como aliada

O presidente estadual do PL, Carmelo Neto, deixou claro que o partido estará contra o PT no Ceará. Porém, guardando especificidades em cada município, a sigla fica ao lado de outra legenda de esquerda, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), contra o adversário em comum.

"O que há, em algumas cidades, é uma união anti-PT, uma frente anti-PT que nasce, se forma no Estado do Ceará contra a ditadura do Camilo Santana. Em algumas cidades onde nosso adversário comum é o PT e, por ventura, não tenha candidato dos dois partidos, os dois podem, sim, caminhar juntos contra o PT”, disse o deputado estadual na última terça-feira, 23, durante o programa O POVO News 2ª edição.

É o caso de Morada Nova, Quixadá, Nova Russas, por exemplo. O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o PSB, do senador Cid Gomes e presidido por Eudoro Santana, pai de Camilo Santana (PT), caminham lado a lado nos três municípios.