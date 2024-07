André Fernandes será oficializado candidato do PL em convenção fechada no dia 2

Lançamento da pré-candidatura de André Fernandes (PL) para prefeito de Fortaleza, com a presença de Jair Messias Bolsonaro, ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate Crédito: Samuel Setubal

O deputado federal André Fernandes (PL), pré-candidato a prefeito e presidente do PL Fortaleza, anunciou que o partido fará uma convenção "fechada", na próxima sexta-feira, 2, no Café Viriato, para oficializar sua própria candidatura e a chapa de vereadores que disputará a eleição na Capital. O parlamentar justificou a medida como uma forma de evitar "problemas com a Justiça Eleitoral". Há algumas semanas, Fernandes foi multado por propaganda antecipada devido a um evento realizado em abril, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Mesmo todos os pré-candidatos tendo lançado suas pré-candidaturas, fui o único multado pelo TRE e obrigado a remover as imagens do evento no Paulo Sarasate, com mais de 10 mil pessoas, do ar (...) Como não queremos mais problemas com a Justiça Eleitoral e não temos o poder de controlar o povo, em conversa com o jurídico e os 44 pré-candidatos a vereador, decidimos oficializar a candidatura no dia 2 em convenção fechada", explicou, nesta segunda-feira, 29.

Apesar disso, o parlamentar prometeu um grande lançamento da chapa no dia 16 de agosto, primeiro dia da campanha eleitoral de fato. Há a possibilidade de participação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "No primeiro dia de campanha pararemos Fortaleza e soltaremos esse grito que está preso na garganta", completou. O PL ainda não definiu quem será o vice na chapa encabeçada por Fernandes. O nome deve ser revelado apenas no dia 2, mas a expectativa é de que o partido saia com chapa pura. Multa Fernandes foi condenado por campanha antecipada, com fixação de multa no valor de R$15 mil. No último dia 12, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) confirmou a condenação. O relator alegou conjunto probatório “robusto e inequívoco” de caráter eleitoral do evento.