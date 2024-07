Luisa Cela sobre vice de Evandro: "O PSB é o partido que tem mais força para contribuir"

Luisa Cela, ex-secretária de cultura do Ceará é cotada a vice de Evandro Leitão (PT) Crédito: FÁBIO LIMA

A ex-secretária da Cultura do Estado e cotada para ser vice da chapa do PT, Luisa Cela (PSB), defendeu o partido dela, PSB, como melhor escolha para compor a chapa com Evandro Leitão (PT). A secretária, no entanto, disse que o mais importante, nesta disputa, é garantir a unidade dos partidos da base petista. "Como filiada, entendo que o PSB é o partido que tem mais força para contribuir. Mas, nesse momento, o importante é entender quem pode auxiliar o Evandro a vencer. [...] O importante é garantir unidade dos partidos, que a chapa saia forte", disse ao O POVO, nessa terça-feira, 23. Além de Luisa, outro nome cotado à vice de Evandro é da vereadora Enfermeira Ana Paula, também do PSB.