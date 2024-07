"A volta dos que não foram": PP teve intervenções para fechar apoio ao PT

Zezinho Albuquerque e o filho, AJ Albuquerque, que comanda o PP no Estado Crédito: divulgação

O PP é comandado há alguns anos pelo deputado federal AJ Albuquerque, mas antes era controle pelo pai dele, o então deputado estadual Zezinho e hoje secretário das Cidades na gestão estadual, ligado fortemente a Cid Gomes (PSB) e Camilo Santana (PT).

Em 2022, a sigla foi a primeira a demonstrar apoio à reeleição de Izolda Cela, então governadora pelo PDT, e no rompimento após o partido escolher Roberto Cláudio, também seguiu os passos do PT no racha.

Apoiando Elmano de Freitas (PT) para governador e Camilo para senador, a Executiva Nacional do PP interveio, impedindo aliança com o PT no Ceará. O partido é presidido no Brasil pelo senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Lula. AJ é o vice-presidente nacional.