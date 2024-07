Em meio a intervenção no PP, AJ Albuquerque declara apoio a Evandro em Fortaleza

O deputado federal destituiu o seu pai, Zezinho Alquerque do diretório municipal do PP, mas confirma apoio ao pré-candidato petista em Fortaleza

Após o deputado federal AJ Albuquerque (PP) destituir o seu pai, Zezinho, do comando do diretório municipal do partido, o presidente estadual dos Progressistas declarou apoio ao pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão (PT). A postura reafirma a posição do PP de se manter no arco governista de alianças.

"Fechamos uma parceira para Fortaleza, onde a nossa pré-candidatura, para o projeto para transformar essa cidade no dialogo, com construção de um projeto onde possamos levar investimentos para toda Fortaleza", afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) em vídeo postado nas redes sociais.

Evandro esteve junto do parlamentar na noite da quarta-feira, 24, mesmo dia da intervenção do PP, e agradeceu a demonstração de apoio de AJ. Ele também fez referência ao secretária de Cidades, Zezinho Albuquerque. O petista afirmou que "estão juntos" no projeto para transformar Fortaleza.