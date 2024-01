Zezinho quer reeditar aliança de 2022 e diz que PP foi o primeiro a apoiar PT

Líder maior do Progressistas no Ceará e titular da Secretaria das Cidades, Zezinho Albuquerque deseja que a candidatura à Prefeitura de Fortaleza oriunda do grupo político do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana (Educação), ambos do PT, possa reeditar a aliança vitoriosa em 2022 no Estado. O então deputado Elmano foi lançado à disputa apoiado por nove partidos: PT-PCdoB-PV/ PP, MDB, PRTB, Psol/Rede e Solidariedade.

"Desde 2022 estamos juntos nesse projeto que tem dado certo com o Elmano, cuidando das pessoas e não esquecendo das grandes obras. Isso é o que a gente quer: aqueles que iniciaram com o Elmano e hoje estão com ele", afirmou Zezinho.