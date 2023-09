AJ Albuquerque reforça PP com Elmano, mas não descarta "outras conjunturas" em 2024

O deputado federal AJ Albuquerque, atual presidente do PP Ceará, reafirmou apoio ao grupo político do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), mas indicou que isso não impede que o PP se articule com outras forças políticas, em determinados municípios, tendo em vista as eleições de 2024.



“O Progressistas foi o primeiro partido a dizer que apoiaria a candidatura de Izolda Cela, mulher que teria direito à reeleição. Como ela não conseguiu a indicação dentro de seu partido (o PDT), nós fomos o primeiro partido a dizer para o então governador Camilo Santana que estaríamos ao lado dele e do candidato dele. E assim foi feito”, ressaltou.

AJ reforçou o posicionamento do partido de apoiar Elmano desde a campanha eleitoral, o que, segundo ele, continuará a ocorrer independentemente de questões locais. “O PP ficou com a eleição de Elmano, nós fomos o primeiro partido a estar do lado do governador Elmano e continuamos ao lado do governador Elmano. Isso não quer dizer que, em outros municípios e localidades, não possamos fazer outras conjunturas políticas”, disse.