Rompido com a irmã, AJ Albuquerque destitui o pai, Zezinho, da presidência do PP Fortaleza

Família Albuquerque também soma rompimentos entre irmãos: AJ é rompido com a irmã Aline. Zezinho era rompido com o irmão, Jacques

O presidente do PP Ceará, deputado AJ Albuquerque (PP-CE), destituiu o próprio pai, Zezinho Albuquerque , do diretório municipal do PP em Fortaleza. Em seu lugar, assume Raphael Jespersen de Athayde .

Em setembro do ano passado, AJ Albuquerque reafirmou apoio ao grupo político do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), mas indicou que isso não impede que o PP se articule com outras forças políticas, em determinados municípios, de olho nas eleições de 2024.

O PP integra a base do governador Elmano de Freitas , que é filiado ao PT e apoia como postulante a prefeito de Fortaleza o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão (PT). Sigla já foi, no entanto, da base do prefeito José Sarto (PDT), que tenta a reeleição, filiado ao PDT.

Nas eleições de 2024, apesar de apta à reeleição, ela não tem o apoio do irmão, crítico ferrenho da gestão municipal . AJ reclamou que a irmã teria suspendido a utilização de um veículo que levava moradores a atendimentos médicos e chegou a dizer que o marido de Aline, Igor Marques, controlador geral do município, era o "verdadeiro prefeito de Massapê".

Com o racha familiar, a prefeita se desfiliou do partido presidido pelo irmão e hoje integra o Republicanos. Para as eleições deste ano, AJ apoia Ozires Pontes (PP) em uma chapa com o atual vice-prefeito, Luiz Carlos Frota (PP), rompido com a prefeita e postulante à reeleição no cargo.

Sobre o conflito, Zezinho disse, em dezembro de 2023, querer que estejam todos juntos na corrida eleitoral de Massapê, o que acabou não se concretizando. "Você já discutiu com sua irmã? Então, isso acontece. Eu criei meus filhos e eles têm autonomia no pensamento", chegou a dizer o secretário ao O POVO.



