Lula visita o Ceará dia 2 de agosto e é aguardado na convenção de Evandro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Fortaleza no dia 2 de agosto, sexta-feira. Ele participa de evento da ampliação do programa "Pé-de-Meia" do Ministério da Educação.

O ato ocorrerá no Centro de Eventos às 15 horas, também com as presenças confirmadas do ministro Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A última vez que Lula esteve no Ceará foi no fim de junho e esta será a quarta visita ao Estado em 2024.

Lula estará na convenção de Evandro?

Além do evento do "Pé-de-Meia", o presidente da República é aguardado na convenção partidária do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), prevista para aquele fim de semana. A equipe de Evandro ainda não confirma a presença do presidente na convenção.