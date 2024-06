Juazeiro não alcança meta de 2º turno nas eleições de 2024 por menos de 800 eleitores

Na última atualização divulgada pelo TRE-CE, o montante era de 199.223 eleitores. Assim, no Ceará, apenas os municípios de Fortaleza e Caucaia seguem com a possibilidade de terem um 2º turno no pleito deste ano

Na última atualização do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), realizada nesta segunda-feira, 10, o montante chegou a 199.223 eleitores, ou seja, faltando apenas 777 pessoas para a meta.

Juazeiro quase alcançou meta, mas número caiu

Os balanços do montante de eleitores estavam sendo divulgados diariamente no portal do TRE-CE. O número de Juazeiro do Norte aumentava ou diminuía, conforme as atualizações.

Essa variação ocorre porque algumas solicitações aguardavam atendimento, cujo período duraria, segundo o Tribunal, até o dia 5 de junho, conforme estabelecido pelo calendário eleitoral. O prazo acabou se estendendo.

Em algumas ocasiões, Juazeiro quase alcançou a meta. Em 13 de maio, por exemplo, o município contava com 199.896 eleitores nas duas zonas eleitorais da cidade. Ou seja, estava apenas a 104 eleitores de se tornar a terceira cidade apta à realização de um segundo turno. Depois, o número começou a cair, até alcançar o montante atual.