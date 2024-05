Fernando Santana encontra deputado do MDB após Camilo falar de 'união' em Juazeiro

Partido compõe a base do governo Elmano. No muncípio, MDB lançou Davi de Raimundão como pré-candidato à prefeito

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana se reuniu com o deputado federal Yury do Paredão (MDB). O encontro foi compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, e ocorre três dias após o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), falar em “união” na disputa pelo Executivo no município do Cariri.

"Excelente diálogo com o deputado federal, Yury do Paredão. Obrigado pela visita!", escreveu o postulante petista. O medebista respondeu a publicação em seguida: "Estamos juntos, sempre dialogando com humildade e pensando o melhor para a nossa cidade".

Na segunda-feira, 20, Camilo defendeu uma unificação no município e que o bloco governista, do qual é um dos líderes, saia com uma "chapa única", sem fragmentação, no confronto que tem o atual prefeito de Juazeiro do Norte e pré-candidato à reeleição, Gledson Bezerra (Podemos), como principal adversário.