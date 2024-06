Fernando avalia que, mesmo se alcançasse meta, Juazeiro escolheria prefeito em primeiro turno

Postulante nota polarização favorável para decisão no primeiro momento

Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Pré-candidato do PT a prefeito de Juazeiro do Norte, o deputado estadual Fernando Santana, considera que mesmo se o município tivesse alcançado a meta de realizar segundo turno, o pleito seria resolvido no primeiro turno.

"Eu vejo que tende a polarizar, tende a ser só dois candidatos - no máximo, três -, por isso, mesmo tendo o número de pessoas aptas a votar, nós não teríamos uma disputa de segundo turno, não", avalia o postulante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao O POVO, Fernando contou que não estabeleceu meta política para o cenário. "Eu não tinha nenhuma estratégia de ter ou não ter segundo turno. Para mim, se você coloca seu nome numa pré-candidatura, você nem escolhe adversário e nem escolhe a condição. Você faz o seu projeto e, na hora que a lei permite, você apresenta esse projeto da melhor maneira à população", considera.