Glêdson e Santana voltam a trocar criticas em Juazeiro: "Traído" e "Provocações"

Pré-candidatos à prefeito de Juazeiro do Norte, prefeito Glêdson Bezerra e deputado Fernando Santana Crédito: Reproduções/Instagram Glêdson Bezerra e Fernando Santana

Questionado sobre o acirramento eleitoral no município, o prefeito afirmou que quando entrou na disputa no pleito que o elegeu chefe do Executivo, em 2020, sabia que seria "muito difícil agregar" os apoios que estão hoje na oposição. "Por que é que ninguém conseguiu ser reeleito [em Juazeiro]? Pelo mesmo método de fazer política. Então, quando eu me proponho a fazer diferente, eu já entrei sabendo que provavelmente eu iria enfrentar essas resistências como de fato hoje, até o momento em que nós estamos, eu percebo que a gente enfrenta. Então, pra mim não é novidade, eu estava preparado para que isso acontecesse, e tento compensar isso com presença junto à população, junto ao povo", avaliou Glêdson. Já em Juazeiro do Norte, o postulante petista participou de evento com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Na ocasião, ele também teceu críticas ao prefeito, afirmando que o adversário “passou três anos e meio acusando, brigando e ofendendo” o Legislativo municipal.