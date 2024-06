Juazeiro do Norte: sem 2° turno, Fernando Santana projeta união de forças contra Glêdson

Crédito: Junior Pio/Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

"Eu já tenho conversado com os pré-candidatos, respeitando o momento de cada um. É um diálogo que persiste e permanecerá. E que evidentemente, agora com essa definição de que não haverá segundo turno, nós vamos intensificar esses diálogos lá em Juazeiro do Norte, tentando unificar a base de oposição", disse ao O POVO na última quarta-feira, 12, em evento no Palácio da Abolição do programa Ceará Sem Fome.

O petista declarou que já iniciou os diálogos com prováveis aliados, mesmo antes de saber se haveria ou não segundo turno no município. Juazeiro não alcançou a marca por menos de 800 eleitores .

O deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Juazeiro do Norte, distante 489,2 km de Fortaleza, Fernando Santana (PT), afirmou que visa diálogo com demais possíveis postulantes para um alinhamento contra o atual prefeito Glêdson Bezerra (Podemos).

"Eu dialogarei com todos, o coração é aberto, a mente é aberta. O projeto não é individual, é coletivo. E a nossa ideia é conversar com todos e tentar um alinhamento, união de forças, entendendo que juntos, ao lado da população, nós possamos todos juntos contribuir para reconstruir Juazeiro", completou.

Essa articulação, inclusive, foi destacada pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), com o deputado estadual Davi de Raimundão (MDB), aliado da base governista no Estado. Camilo defendeu, contudo, que haja uma unificação, com o bloco governista saindo com uma "chapa única", sem fragmentação.

Após a fala do senador eleito, Fernando Santana se encontrou com o deputado federal Yury do Paredão (MDB). Na ocasião, ele divulgou nas redes sociais a imagem dizendo que foi um "excelente diálogo". O emedebista responde destacando que estão "sempre dialogando com humildade e pensando o melhor para a nossa cidade".

Colocados já em um cenário polarizado desde o início, Fernando e Glêdson protagonizam os debates na terra do Padre Cícero. Juazeiro do Norte, aliás, nunca teve a reeleição de um prefeito, tabu que Glêdson Bezerra tenta quebrar.

O atual gestor também tem ao lado de sua pré-candidatura o apoio de outros partidos. Entre os principais estão o PDT, com apoio explícito do ex-presidenciável Ciro Gomes, o União Brasil do pré-candidato em Fortaleza, Capitão Wagner, e o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.