André Fernandes projeta chapa pura em Fortaleza e fala em ter uma mulher como vice

A chapa de André Fernandes (PL), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, deve ter como vice alguém também do PL, formando a chamada "chapa pura". Ao O POVO, o deputado federal avaliou que o momento é de "estudar os melhores nomes", mas ressaltou a intenção de que a vaga seja ocupada por uma mulher.

A declaração ocorre no momento em que as demais chapas que devem ser apresentadas no pleito, como a de Capitão Wagner (União Brasil), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT), se articulam para também definirem os candidatos a vice. A federação Psol-Rede Sustentabilidade já definiu Técio Nunes (Psol) como pré-candidato a prefeito de Fortaleza e Cindy Carvalho (Rede) como vice.



Nomes do entorno de Evandro e Sarto têm falado que a vaga também ficará, preferencialmente, por uma mulher. A avaliação é que, como nenhuma mulher será cabeça de chapa, o ideal é que a composição inclua uma figura feminina para fortalecer o bloco. PDT e PT articularam com diversos partidos, já que concentram as maiores diversidades de aliados.