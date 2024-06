Pesquisa Datafolha: André projeta 2° turno e diz que direita "está toda unida" com ele

Ao O POVO , André celebrou o crescimento dizendo que a sua entrada na disputa pelo Paço Municipal foi uma decisão acertada e contará com o apoio "fortemente" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em sua campanha.

Capitão Wagner (União Brasil) lidera com 33% das intenções de votos, seguido por José Sarto (PDT) com 16% e por André Fernandes (PL) com 12%. Na sequência, aparecem os candidatos Evandro Leitão (PT), com 9% e Célio Studart (PSD), com 8%. Pela margem de erro de quatro pontos percentuais, os últimos quatro citados estão tecnicamente empatados.

Eduardo Girão (Novo) aparece na pesquisa com 5% das intenções de voto. Os candidatos Haroldo Neto (UP) e Técio Nunes (Psol) foram citados na pesquisa, mas não chegaram a 1% das intenções de voto.



"Temos 41% dos votos de Fortaleza para ir buscar e eu acredito que a gente consiga agregar a grande maioria nos colocando em segundo turno. E aí segundo turno é outra eleição. Mas isso é muito bom. Seguimos aqui firmes e confiantes", prosseguiu Fernandes.