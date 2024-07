PL e União conversam sobre apoiar Wagner, mas Marinho diz: 'Vamos manter candidatura do André'

Presidente de União Brasil esteve com presidente do PL e também se reuniu com Bolsonaro para tentar costurar apoio do PL a Capitão Wagner ainda no primeiro turno. O pré-candidato a prefeito de Fortaleza participou das reuniões. Senador e dirigente nacional do PL, Rogério Marinho viajará a Fortaleza para seguir nas negociações, mas afirma que o partido não irá retirar a candidatura de Fernandes

Às vésperas das convenções partidárias, que terão início no próximo sábado, 20, os dois maiores partidos da direita em Fortaleza ainda tentam acordo para uma aliança para o primeiro turno da eleição para prefeito. O União Brasil e PL discutem a possibilidade da retirada da pré-candidatura do deputado federal André Fernandes, do PL, para apoiar Capitão Wagner, do União. Houve reuniões com os principais líderes e outras ainda irão ocorrer. Mas, a cúpula do PL tem reafirmado que não irá retirar Fernandes da disputa e fala em aliança para o segundo turno.

O POVO apurou que os presidentes nacionais dos dois partidos, Antônio Rueda, do União Brasil, e Valdemar Costa Neto, do PL, reuniram-se na última quarta-feira, 10, em Brasília. Rueda também teve outro encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Wagner estava em ambo os encontros, que foram classificados como "bons" pelos dirigentes do União Brasil. As negociações seguem.

Rogério Marinho, secretário-geral do PL e líder da oposição no Senado, afirmou nesta quarta-feira, 17 ao O POVO que a pré-candidatura de André está definida. Ele porém, ressaltou que as siglas estarão "com certeza" juntas em eventual segundo turno.