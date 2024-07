André assume a própria coordenação do Programa de Governo: "Feito pelo povo"

De acordo com o parlamentar, ao todo foram 37 rodas de conversas em 37 bairros diferentes ouvindo as demandas específicas de cada região. Na última quinta-feira, 11, Fernandes esteve nos bairros Dias Macedo e Ancuri. "Tem sido uma experiência impactante. Os relatos são sempre de abandono. Infelizmente o povo tem sentido falta da presença e da atuação do poder público", afirmou.

Na Pesquisa Datafolha contratada pelo O POVO e divulga no fim de junho, André Fernandes apareceu na terceira colocação nas intenções de votos para prefeito de Fortaleza com 12%. Considerando a margem de erro de quatro pontos para mais e para menos, ele está tecnicamente empatado com o prefeito José Sarto (PDT), que tem 16%, Evandro Leitão (PT), com 9%, e Célio Studart (PSD), com 8%.

O deputado federal se apoia na imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e embora "dispute" votos da direita com Capitão Wagner (União Brasil) - líder na pesquisa com 33% - e o senador Eduardo Girão (Novo), André se mostrou confiante e declarou que a ala "está toda unida" em torno de sua pré-candidatura.