Pastor declara apoio a André Fernandes, em evento evangélico com presença de Wagner

O evento evangélico Expoevangélica ganhou ares eleitorais, nessa quinta-feira, 3, com discurso do pastor Francisco Everton da Silva a favor do pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL). O evento também contava com outro postulante ao executivo da capital cearense, Capitão Wagner, que ganhou uma “saudação”.

No palanque, Francisco Everton discursava, quando se dirigiu aos dois pré-candidatos sentados na plateia, agradecendo-os pelas presenças. “Saudar aqui Capitão Wagner e meu amigo André Fernandes, amigo de longas datas”, começou o pastor.

O discurso seguiu com elogios ao pré-candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Francisco Everton chegou a dizer que ele próprio foi cogitado a concorrer como pré-candidato a prefeito de Fortaleza, mas que desistiu após reunião com Fernandes e “200 pastores.”