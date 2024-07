Carmelo: ‘Se agora o Ciro chegou, não acho que devo sair do palanque que eu sempre estive’

DEPUTADO ESTADUAL Carmelo Neto participou ontem do O POVO News Crédito: FCO FONTENELE

Presidente do PL Ceará, o deputado estadual Carmelo Neto defendeu sua participação em palanque do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), em que também esteve o ex-ministro Ciro Gomes (PDT). O comentário foi feito em entrevista nesta terça-feira, 23, após participação na segunda edição do O POVO News. A participação de ambos na convenção partidária que oficializou a candidatura à reeleição do gestor reverberou na política nacional. O fato, no entanto, foi minimizado pelo bolsonarista cearense. "É questão de espaço. Eu sempre estive no mesmo lugar, eu sempre estive contra o PT. Eu sempre estive no mesmo lado. Se agora o Ciro chegou, eu não acho que eu devo sair do palanque que eu sempre estive, porque alguém aderiu a ele", avaliou Carmelo.