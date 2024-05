André Fernandes sobre pesquisa: 'Vence quem termina em 1º, não quem começa na frente'

André Fernandes (PL), deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, comentou a pesquisa do Instituto Paraná divulgada nesta sexta-feira, 31. Ele aparece como terceiro colocado nas intenções de voto, com 15,9%.

Capitão Wagner (União Brasil) é quem lidera a pesquisa, com 33,1%. Em seguida, aparece o prefeito José Sarto (PDT), com 18,1%. André tem 15,9%. Evandro Leitão (PT) pontuou 8,9%. O senador Eduardo Girão ficou com 6%. Zé Batista (PSTU) tem 0,6%. Técio Nunes fecha a lista com 0,4%.

André Fernandes reconhece a dificuldade diante de duas máquinas, a da Prefeitura, com José Sarto, atual prefeito e postulante à reeleição, e a do Governo Estadual, que tem como pré-candidato Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).