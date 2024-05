PT decide apoiar oposição em Aracati; Bismarck critica aproximação: "Esquerda de araque"

O cenário vai se definindo em Aracati para um confronto entre um indicado pelo prefeito e a oposição em frente única Crédito: Reprodução/Redes Sociais Eduardo Bismarck e Diretório do PT de Aracati

O PT de Aracati decidiu retirar a pré-candidatura da vice-prefeita Denise Menezes e apoiar o nome do ex-vereador Caetano Neto (Republicanos) contra o nome que será apresentado pelo grupo do atual prefeito Bismarck Maia (Podemos), que está no segundo mandato. O diretório do partido no município fez duras declarações ao gestor, citando “modelo patrimonialista de uma oligarquia familiar”, e defendeu fazer parte de uma frente ampla. O prefeito devolveu as críticas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um dos principais questionamento é que Caetano era filiado ao União Brasil, majoritariamente apoiador da reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Ele também recebia apoio de Capitão Wagner (União Brasil), ferrenho opositor do PT no Ceará.

A sigla diz que a posição compõe uma frente ampla em Aracati e “que todos os partidos que compõem essa articulação estão na base do governo Lula e, majoritariamente, também são base de apoio do governo Elmano aqui no Ceará”. São citados Republicanos, Progressistas e União Brasil. “Considerando, portanto, que é central fortalecer, no contexto do município, a estratégia vitoriosa de frente ampla e coalizão, conduzidas por Lula no plano nacional e igualmente reproduzida no Ceará pelo min. Camilo, gov. Elmano, dep. José Airton e dep. José Guimarães, líder do governo na Câmara, firmando um pacto democrático pelo nosso Aracati, Ceará e Brasil.” Prefeito de Aracati rebate críticas O prefeito comentou que a movimentação do PT “fecha de vez” o quadro político da oposição. Ele disse que a sigla tinha sido beneficiada direta ou indiretamente pelo deputado Eduardo Bismarck (PDT), cassado neste mês pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pai do parlamentar, o prefeito, ao lado do filho mais novo, Guilherme Bismarck, afirmou em vídeo haver notícias de comemorações do lado da oposição pelo processo que pode retirar o mandato de Eduardo, o que agrava ainda mais a distância entre os grupos. “Estamos entrando em período eleitoral, e esta semana fechou de vez o quadro político da oposição. O apoio do PT ao candidato de oposição, candidato que nunca deu um dia de trabalho a ninguém, candidato que quem manda é o pai e o avô”, disse. Caetano é neto do ex-prefeito do município, Expedito Ferreira, eleito em 2004 e em 2008, este último ano em que derrotou um candidato do PT. O pai dele, Júnior Guedes, foi prefeito de Fortim.

“Esse pessoal todo que se juntou, nunca se ouviu nem uma palavra, muitos foram ajudados direta ou indiretamente pelas circunstâncias de ter um deputado federal como o Eduardo ou (foram ajudados) pelo Eduardo. O povo nos deu a reeleição, a mim e a vice em 2020. Todos os outros eu conheço um por um e não saiu uma palavra de solidariedade ao povo de Aracati (pela cassação do Eduardo)."

E seguiu: “Agora que eles se juntaram todos, como eu digo, a esquerda de araque, a esquerda que abraça homofóbico, que abraça uma direita corrupta como se nada tivesse acontecido”. Entenda relação de Bismarck com o PT Bismarck foi eleito tanto em 2016 como em 2020 com o apoio do PT, que ocupava a vice-prefeitura com Denise Menezes. Segundo o PT, a saída da gestão, em 2021, aconteceu pelo modus operadi da administração de praticar "monopólio absoluto dos espaços de representação política, como sendo uma reversa destinada apenas aos parentes ou amigos chegados".