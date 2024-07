Gestão de Aracati mira novos voos de São Paulo após saída da Voepass

“O voo de Fortaleza não tem como se viabilizar sendo só passageiros das duas cidades, Aracati e Fortaleza. O percurso por estrada ampla, bem conservada e via dupla, é feito em no máximo 1h45, portanto quase igual tempo apenas de chegar para check in no aeroporto. Mesmo assim era importante por registrar a existência de voo para nosso aeroporto como também servia a passageiros de outros destinos que usavam conexão para Aracati”, detalha o prefeito em entrevista ao O POVO.

“O voo que pode se viabilizar e ser importante para nosso destino, seria a partir de destino mais distante, como Centro-Oeste e/ou Sudeste”, continua.