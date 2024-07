Duas pessoas ficam feridas durante assalto em bar de Aracati

Um assalto em um bar localizado na Lagoa da Cruz, zona rural de Aracati , no último domingo, 30, deixou duas pessoas feridas. Três criminosos levaram vários aparelhos celulares e um veículo de um cliente. Durante a fuga, um deles efetuou tiros para cima que atingiram as vítimas, conforme imagens feitas por câmeras de segurança.

O carro que foi roubado na ação foi encontrado durante buscas, e os dois suspeitos que conduziam o veículo trocaram tiros com a Polícia, ainda conforme a PMCE. Eles conseguiram fugir por uma mata e não foram localizados. Dentro do carro roubado, foram encontradas uma arma de fogo e munições.

Ainda na mesma noite, um veículo com queixa de roubo foi abordado pela PM e, de acordo com os agentes de segurança, o suspeito de 34 anos indicou ter participado do crime que aconteceu no bar localizado na Lagoa da Cruz. O homem foi capturado, ele estava em posse de uma arma de fogo e tinha antecedentes por crime de homicídio.

Ainda durante as buscas, a Polícia identificou uma bolsa contendo a terceira arma de fogo que teria sido utilizada no crime, munições e pertences subtraídos dos clientes que estavam no estabelecimento.