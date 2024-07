Associação pede ao Governo do Ceará a abertura de rota aérea entre Juazeiro do Norte e Aracati

A Associação dos Empreendedores de Canoa Quebrada (Asdecq) iniciou mobilização com empresários da região do Cariri com o objetivo de criar uma rota aérea entre Juazeiro do Norte a Aracati. A entidade argumenta que a oferta de voos é necessária diante do intenso fluxo de turistas do Cariri para a Praia de Canoa Quebrada.

Segundo a presidente da Associação, Gabriela Crippa, em média quatro excursões com turistas do Cariri desembarcam semanalmente em Aracati para passeios litorâneos.

"A gente está pleiteando no mínimo dois voos, principalmente aos fins de semana, pois a maioria dos visitantes faz esse passeio a lazer”, destacou durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.