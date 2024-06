Camilo se despede de Izolda no MEC: "Que Deus ilumine seus próximos projetos"

O ministro Camilo Santana (PT) se pronunciou oficialmente nesta terça-feira, 4, quanto à saída da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), da pasta de Educação do Governo Federal. Camilo desejou boa sorte aos próximos projetos da então secretária do MEC, cujo nome agora ganha mais força como possível pré-candidata da base do prefeito Ivo Gomes (PSB) à Prefeitura de Sobral, no pleito deste ano.

"Obrigado, minha amiga Izolda Cela, companheira de tantas lutas, por toda sua dedicação à frente da Secretaria Executiva do Ministério da Educação. Que Deus ilumine seus próximos projetos. Seguimos juntos!", escreveu o ministro, em seu perfil nas redes sociais.



Confira abaixo o pronunciamento do ministro