PT aprova manutenção da aliança com a base do prefeito Ivo Gomes em Sobral

O diretório municipal do PT em Sobral, a 234 quilômetros de Fortaleza, aprovou nessa sexta-feira, 12, a manutenção da aliança que dá sustentação ao prefeito Ivo Gomes (PSB) no Município. "Diretório do PT Sobral aprovou por unanimidade ontem à noite manutenção da aliança com PSB e demais partidos que compõem a base do governo Ivo", informou o ex-prefeito Clodoveu Arruda (PT), o Veveu. A atual vice-prefeita, Christianne Coelho, é do PT, mas houve atritos entre ela e Ivo. Pessoas ligadas a ela foram exoneradas da gestão em março.

São cotados para concorrer à Prefeitura de Sobral David Duarte, chefe de gabinete de Ivo, e a ex-governadora Izolda Cela, ambos do PSB. Pela oposição, deverá concorrer o deputado estadual e empresário do ramo da educação Oscar Rodrigues (União Brasil). Ele é pai do deputado federal Moses Rodrigues (União Brasil). Oscar já foi candidato a prefeito em 2020, quando o prefeito Ivo foi reeleito com 59,23% dos votos. A relevância de Sobral Sobral é o berço político dos irmãos Ivo, Cid, Ciro, Lia e Lúcio Gomes. É a principal cidade da zona Norte do Ceará.

O grupo político familiar se rompeu em 2022. Apesar disso, Ciro sinalizou que não levará a disputa para o berço político. "Eu não vou contra meus irmãos. Eles podem vir contra mim, mas eu não vou contra eles em nenhuma hipótese", afirmou o ex-ministro de Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O rompimento, em 2022, encerrou uma aliança que se originou em Sobral, em 1996, ano em que Cid, no PSDB, foi eleito prefeito do município com Edilson Aragão, do PT, na vice. O entendimento entre os irmãos Ferreira Gomes e o PT ganharia dimensão estadual em 2006, com a candidatura de Cid a governador do Ceará pelo PSB, com o Professor Pinheiro, do PT, como candidato a vice-governador. PSB e PT entraram no Palácio da Abolição após derrotarem o então governador Lúcio Alcântara. Era a segunda experiência de um Ferreira Gomes à frente do Executivo estadual, pois Ciro já havia sido eleito para o mesmo cargo em 1990. Os partidos que acomodaram os irmãos, de 2005 a 2022, sempre tiveram no PT o principal aliado de extensas coalizões. As aspirações nacionais do projeto político de Ciro Gomes o colocam desde 2018 em rota de colisão com o PT, legenda contra a qual move críticas de natureza política, econômica e moral.