Eleições 2024: Izolda diz que é 'um grande desafio' concorrer à Prefeitura de Sobral

Ex-governadora Izolda Cela (PSB) em entrevista coletiva no Prêmio Escola Nota Dez Crédito: BEATRIZ BOBLITZ

Anunciada como pré-candidata à Prefeitura do Sobral, a ex-governadora Izolda Cela (PSB) contou ao O POVO que a nova missão é "um grande desafio". Izolda afirma estar "muito honrada" com o apoio de lideranças do partido, como o do senador Cid Gomes. "Eu me sinto muito honrada, com certeza, de ter meu nome lembrado. É um ponto, como eu falei, de muita honra. É um desafio, com certeza. É um grande desafio", relatou Cela durante entrega do Prêmio Escola Nota Dez, cerimônia realizada nesta sexta-feira, 28, em Fortaleza. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Questionada se já havia planos para a educação de Sobral, cautelosa, a ex-secretária executiva do Ministério da Educação (MEC) afirmou que "não". "Na verdade ainda não tem campanha, né? Nós estamos nesse período pré-eleitoral, pré-campanha, analisando os contextos. Na verdade, [é um] tempo de análise mesmo da conjuntura pré-eleitoral", explicou Izolda.



Ela comunicou saída da pasta no fim de maio, às vésperas de acabar o prazo legal para a desincompatibilização de cargos de confiança, que é de quatro meses antes do eleições, que tem o primeiro turno marcado para 6 de outubro. A exoneração de Izolda, por sua vez, ocorreu no último dia 3. Além de ex-governadora, ela também é ex-secretária de Educação do Ceará. Boa parte do crédito pelo bom desempenho do estado em métricas educacionais nos últimos anos é atribuída à sua gestão. Izolda chegou a ser cotada para assumir o MEC, antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) optar pelo senador eleito Camilo Santana (PT). Em fevereiro deste ano, Izolda deixou o PDT para se filiar ao PSB, seguindo movimento do senador Cid, aliado político e uma das principais lideranças no Ceará. Ele fez a transição política após ter se desentendido com o irmão, Ciro Gomes (PDT), ex-candidato à Presidência.