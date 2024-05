Lia diz que cargo de Izolda no MEC tem 'alcance maior', mas crê que pesará 'amor por Sobral'

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) disse nesta terça-feira, 21, que a decisão de Izolda Cela (PSB) de ficar como secretária-executiva do Ministério da Educação (MEC) ou ser candidata a prefeita de Sobral é difícil de ser colocada na balança.

Ao O POVO, a irmã do senador Cid Gomes (PSB), do ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), do atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), e do diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lúcio Gomes, disse que deve pesar o amor da ex-governadora pelo município.

"Eu acho que ela entende que a participação dela nesse momento é importante no nosso Município por essa característica da união. Embora nessa balança fique um pouco difícil até. Acho que vai pesar o amor a Sobral, porque sem dúvida o cargo que ela está ocupando tem um alcance muito maior, alcança o país todo, o desenvolvimento da política nacional. Acho que o que vai pesar aí é o amor pela nossa cidade", disse Lia.