Caucaia: Catanho diz que definição sobre vice da chapa sai "até o fim do mês"

O pré-candidato do PT à Prefeitura de Caucaia, Waldemir Catanho, sinalizou que o nome que irá compor sua chapa, na condição de vice, para a disputa eleitoral de 2024 deve ser definido até o fim de junho. A informação foi divulgada por Catanho em conversa com O POVO, no Palácio da Abolição, durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última quinta-feira, 20.



Questionado sobre se já há definição sobre a vice da chapa ou quando ela deve ocorrer, Catanho respondeu brevemente: “Estamos discutindo. Estamos avançando. Até o final do mês (deve haver definição)”, pontuou o petista.