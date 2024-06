Valim nega pretensão de disputar cargos em 2026: "Decisão pessoal"

“O futuro a gente não pode dizer, mas no médio prazo posso falar tranquilamente que não vou ocupar cargo em secretarias, seja na esfera estadual ou federal. Vou me dedicar à minha família e à vida privada. O futuro a Deus pertence. A gente não deixa de fazer política, não obrigatoriamente política partidária, porque política é o que move e dá diretrizes. Continuarei na política, mas não na política de cargo”, disse ao O POVO durante agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT) a Fortaleza, na última quinta-feira, 20.

Questionado especificamente sobre o pleito de 2026 e se estaria disposto a concorrer a uma cadeira no parlamento estadual ou na Câmara dos Deputados, o prefeito reforçou que sua decisão de se abster das disputas permanece. “Não. A candidatura nem de deputado estadual nem (deputado) federal. Na próxima eleição estadual e federal, isso eu posso dar tranquilidade e certeza, porque é uma decisão familiar e pessoal”, concluiu.

Valim está de saída da Prefeitura de Caucaia. Ele poderia concorrer à reeleição, mas decidiu abdicar da disputa. A decisão foi publicizada um mês após a morte de sua filha, Sofia Valim, de 19 anos, em dezembro do ano passado, dias após ela receber um transplante de fígado.

O grupo do qual Valim faz parte, liderado pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT) e pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já tem como pré-candidato posto o ex-secretário de articulação política estadual, Waldemir Catanho (PT). O posto de vice ainda não está definido, embora nomes já sejam ventilados nos bastidores, como o do vereador Vanderlan Alves (Republicanos) e o do ex-deputado estadual Silvio Nascimento (PSB).