Pesquisa Ideia Caucaia 2024: Naumi Amorim 21%; Aginaldo 20%; Emilia Pessoa 14%; Catanho 11%

Pesquisa do Instituto Ideia, contratada pelo Grupo Jangadeiro, divulgada nesta segunda-feira, 1°, mostrou o cenário eleitoral em Caucaia para as eleições de 2024. O ex-prefeito Naumi Amorim lidera com 21%, seguido de perto por Coronel Aginaldo (PL), com 20%.

A seguir, a deputada estadual Emilia Pessoa aparece com 14% e o ex-secretário de Articulação Política do Ceará, Waldemir Catanho (PT) com 11%.

A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos. Ou seja, indica um empate técnico entre Naumi e Aginaldo, assim como entre Aginaldo e Pessoa e, por fim, Pessoa e Catanho.